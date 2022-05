Strahan Village

Das Travaasa Hana ist an der Ostküste von Maui gelegen. In der Nähe des Red Sand Beach, Hamoa Beach und Wainapanapa State Park. In der Region befinden sich ebenfalls die 7 Pools und Kipahulu. Der Flughafen Kahului ist ungefähr 90 km entfernt. Da kein Transfer angeboten wird, empfehlen wir unbedingt die Buchung eines Mietwagens.