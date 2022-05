Southern Experience ab Perth

Sie fahren in Richtung Süden, in die Region des Holzfällerortes Pemberton. Hier haben Wagemutige die Möglichkeit, einen der höchs­ten Feueraussichtsbäume der Welt zu erklim­men. Durch riesige Wald- und Nationalpark­gebiete mit imposanten Karri-Bäumen geht es weiter ins Tal der Giganten, wo sich 300 bis 400 Jahre alte Baumriesen befinden. Auf einem Rundgang auf dem «Tree Top Walk» können Sie die stummen Zeugen einer Millio­nen Jahre alten Vergangenheit aus der Vogel­perspektive bestaunen. Der Tag endet in Albany.

Eine Stadtbesichtigung von Albany und der Panoramablick vom Mount Clarence über den King George Sound, wo 1826 die ersten Siedler Westaustraliens landeten, vermittelt Ihnen die historische Bedeutung dieser Region am Südozean. Danach erkunden Sie die «Natural Bridge» und «The Gap» im Torn-dirrup Nationalpark. Weiter führt Sie die Reise in die Stirling Ranges, welche durch die unge­wöhnliche Lage viele seltene und endemische Pflanzenarten beheimaten. Dieses Bergmassiv bildet eine klimatische Insel in der trocken­warmen Ebene. Am späten Nachmittag tref­fen Sie in Hyden ein.

Hyden - Perth

Am Vormittag besichtigen Sie die berühmte erstarrte Brandungswelle Wave Rock. Sie ha­ben genug Zeit, diese Sehenswürdigkeit in Ruhe zu erkunden und die Geschichte dieses einzigartigen Naturdenkmals besser zu verste­hen. Die Rückreise nach Perth führt durch den ausgedehnten Weizengürtel der westaustrali­schen Wheatlands. In York, der ältesten Inlandsiedlung Westaustraliens, versetzt Sie ein Spaziergang zurück in die Zeit der ersten Siedler. Die alten, gut erhaltenen Häuser mit ihren Originalfassaden zeugen heute noch von der Atmosphäre der Pionierzeit. Hier werden Sie von der lieblichen Landschaft des Avon Valley begrüsst. Auf einer Emufarm erhalten Sie wissenswerte Informationen und Details über das erstaunliche Wappentier Australiens. Am frühen Abend erreichen Sie Perth, wo Ihre Rundreise endet.



Im Preis inbegriffen:

- Deutsch sprechende Reiseleitung

- Unterkunft in der gewählten Unter­kunftskategorie

- Flughafentransfers in Perth (nur Mi, Do, Fr von 06.00 - 23.00 Uhr, direkt vor/nach der Tour)

- 2 Frühstücke

- Eintritte in die Nationalparks, den Tree Top Walk, zum Wave Rock und zur Emufarm

- Getränke und Snacks während der Fahrt

- Ausführliche Reisedokumentation



Nicht im Preis inbegriffen:

- Nicht erwähnte Mahlzeiten

- Persönliche Auslagen und Trinkgelder



Ihre Vorteile:

- Deutsch geführte Rundreise

- Garantierte Abfahrten ab 3 Personen

- Maximal 12 Personen

- Reise im klimatisierten Komfortfahrzeug



Hinweise:

- Keine Schalenkoffer erlaubt

- Veranstalter vor Ort: WA NT Tours