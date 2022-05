Die Luxus-Unterkunft Sal Salis liegt inmitten schönster Natur am Ningaloo Reef und ist eine der besten Unterkünfte in ganz Australien. Ökotourismus und Umweltschutz liegt den Eigentürmern ganz besonders am Herzen. Aufgrund dessen wurde das Camp mit einer minimalen Auswirkung auf die Umwelt erbaut. Strom wird hauptsächlich durch Sonnenkollektoren erzeugt und es werden ausschliesslich Bio-Produkte aus der Region verwendet.