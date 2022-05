Direkt neben dem Hotel befindet sich ein Fitnesscenter, zu welchem alle Gäste des QT kostenlosen Zutritt geniessen. Für das kulinarische Wohl der Besucher wird an verschiedenen Orten gesorgt. Im hoteleigenen Restaurant werden mediterrane Speisen serviert, direkt hinter dem Restaurant befindet sich eine Bar, in welcher sich in gemütlicher Atmosphäre schmackhafte Cocktails geniessen lassen. Einzigartig ist die Aussicht von der Rooftop Bar des Hotels, in welcher Sie gar unter freiem Himmel Drinks geniessen können. Für ein köstliches Frühstück, einen guten Kaffee oder Tee am Morgen sowie leichte Speisen am Mittag sorgt das Café, welches zum QT gehört.