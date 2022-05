Das Peppers Beach Club Spa liegt in Palm Cove, rund 30 Fahrminuten nördlich von Cairns. Das Hotel liegt nicht direkt am Sandstrand, ist aber nur wenige Gehminuten davon entfernt und bietet eine schöne Aussicht auf den Strand.

Die Unterkunft ist perfekt geeignet für einen Strandaufenthalt nach einer Reise durch Australien. Mit drei Swimmingpools und der Nähe zum Strand, erfreuen sich Wasserratten an den zahlreichen Möglichkeiten, sich im kühlen Nass zu bewegen. Zum Hotel gehören zudem ein Fitnesscenter, mehrere Tennisplätze und ein Spa-Bereich, in welchem Massagen und Behandlungen zur Entspannung gebucht werden können. Für das kulinarische Wohl der Gäste wird sowohl in der hoteleigenen Bar als auch im "Lime and Pepper" Restaurant gesorgt. Vom Restaurant aus, welches über eine schöne Terrasse verfügt, geniessen Sie einen schönen Ausblick auf den palmengesäumten Sandstrand.