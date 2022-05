Pacific Coast Touring Route ab Sydney

Sie verlassen Sydney und fahren via den Kuring- gai Chase Nationalpark und Newcastle nach Nelson Bay. Wir empfehlen Ihnen, im Ku-ring-gai Chase Nationalpark einen Bushwalk zu unternehmen und die Flora und Fauna dieser Region zu entdecken.

Port Macquarie - Coffs Harbour (160 km)

Port Macquarie ist einerseits eine Hafenstadt, durch das milde Klima jedoch auch ein beliebter Ferienort. Die Fahrt geht weiter in Richtung Coffs Harbour. Unterwegs können Sie in Nambucca Heads stoppen und die herrlichen Sandstrände bestaunen. Der Tag endet in Coffs Harbour.