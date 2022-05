Outback to the Sea ab Port Lincoln

1 . Tag Adelaide - Port Lincoln - Kangaluna Camp (M, A) Die Reise beginnt mit dem Flug von Adelaide nach Port Lincoln. Hier werden Sie von Ihrem Reiseleiter erwartet und beginnen diese abenteuerliche und interessante Rundreise durch eine der wenig bekannten Regionen von Südaustralien. Bereits die Fahrt durch die Gawler Ranges wird von spektakulären Landschaftsbildern begleitet. Via Wudinna Rock fahren Sie zu Ihrem Übernachtungsort für die nächsten drei Nächte, dem Kangaluna Camp. Nachdem Sie Ihr Zelt bezogen haben, widmen Sie sich am Nachmittag ganz dem Nationalpark. Mit etwas Glück sehen Sie Emus, Kängurus sowie viele weitere Tiere in freier Wildbahn.



Kangaluna Camp

Das kleine, exklusive Kangaluna Camp ist eine luxuriöse Oase in der Wildnis, geführt von herzlichen Gastgebern. Die Safari-Zelte sind sehr geräumig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen unter anderem über eine Dusche und Toilette sowie eine kleine Terrasse, von wo aus der schöne Sonnenuntergang über dem Outback und häufig sogar Kängurus in der Abenddämmerung beobachtet werden können. Im Hauptbereich des Camps werden die köstlichen Mahlzeiten für alle Gäste gemeinsam in geselligem Ambiente serviert.

Wer es etwas abenteuerlicher mag, reserviert einen Swagon. Diese alten Planwagen wurden von den Inhabern des Camps mit grossem Herzblut in eine gemütliche Übernachtungsmöglichkeit verwandelt und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Dank grossen Panoramafenstern erleben auch die Gäste dieser Unterkunftskategorie die Natur der Gawler Ranges hautnah vom Zimmer aus.

2 . Tag Lake Gairdner und Gawler Ranges (F, M, A) Der heutige Tag führt Sie zur spektakulären Salzpfanne des Lake Gairdner. Unglaublich ist der Kontrast zwischen dem weiss leuchtenden Salzsee und der roten Erde des Outbacks. Sie können auf diesem Salzsee sogar spazieren und dessen Konsistenz genauer betrachten. Interessant ist auch die Vegetation und die Vogelwelt, die hier ganz anders ist als im restlichen Teil des Gawler Ranges Nationalparks. Hier befinden Sie sich wirklich in unberührter Natur und fernab der Zivilisation. Am Nachmittag geht die Fahrt weiter durch wechselnde Landschaftsbilder mit einer unglaublichen Tierwelt. Auf der Fahrt zurück ins Camp können Sie verschiedene Känguru-Arten und Emus erspähen. Nach dem Abendessen erzählt Ihr Guide mehr über die Sternbilder des südlichen Himmels, welche von dieser noch sehr ursprünglichen Gegend sehr intensiv zu sehen sind.

3 . Tag Gawler Ranges Nationalpark (F, M, A) Den Morgen verbringen Sie heute auf eigene Faust in der Nähe des Camps. Wir empfehlen Ihnen, eine der schönen Wanderungen durch den australischen Busch zu unternehmen. Danach erfolgt die Fahrt zum Lake Sturt, einem ausgetrockneten See, wo eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Farben, Mustern und geologischen Phänomenen zu finden ist. Bei einem Spaziergang lernen Sie die grosse Artenvielfalt der hier ansässigen Pflanzen und Bäumen kennen. Am Nachmittag kehren Sie zum Kangaluna Camp zurück, wo Sie erneut die Möglichkeit haben, viele Vogelarten und australische Tiere zu beobachten.