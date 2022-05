Outback Coast ab Perth

Vom Hawks Head bietet sich Ihnen ein über­wältigender Blick in die Murchison Gorge. Weiter geht es zur Shark Bay, einem UNESCO ­Weltnaturerbe. Dort können Sie freie Zeit am traumhaften Strand verbringen. Danach geht es nach Hamelin Pool, wo sich die einzigarti­gen Stromatolithen im Meer tummeln. Nach einem kurzen Aufenthalt am Strand reisen Sie weiter nach Monkey Mia, der Heimat der be­rühmten Delfine, die fast jeden Tag zum Strand zurückkehren. In dieser Region geniessen Sie zudem eine Katamaranfahrt in der Bucht.

Geraldton - Perth

Am Morgen geht es zur Besichtigung der St. Francis Xavier Kathedrale ins Zentrum von Geraldton. Durch Farmland gelangen Sie nach Moora, wo Sie eine Wildblumenfarm besu­chen. Auf dem Weg nach Perth zurück stoppen Sie zudem in New Norcia.



Im Preis inbegriffen:

- Deutsch sprechende Reiseleitung

- Unterkunft in Mittelklasshotels

- Flughafentransfers in Perth (nur Sa, So oder Mo von 06.00 - 23.00 Uhr direkt vor/nach der Tour)

- 3 Frühstücke und 1 Mittagessen

- Katamaranfahrt Monkey Mia

- Eintritte in die Nationalparks

- Getränke und Snacks während der Fahrt

- Ausführliche Reisedokumentation



Nicht im Preis inbegriffen:

- Nicht erwähnte Mahlzeiten

- Persönliche Auslagen und Trinkgelder



Ihre Vorteile:

- Deutsch geführte Rundreise

- Garantierte Abfahrten ab 3 Personen

- Maximal 12 Personen

- Reise im klimatisierten Komfortfahrzeug



Hinweise:

- Keine Schalenkoffer erlaubt

- Veranstalter vor Ort: WA NT Tours