Das Kings Canyon Resort ist eine Oase, die im Herzen von Australien, im Watarrka National Park liegt und die wunderbare Erlebnisse des Outbacks bietet. Der Nationalpark liegt zwischen Ayers Rock und Alice Springs und ist Heimat des wunderbaren Kings Canyons sowie der einmaligen "The Lost City" Felsformation und bietet immer wieder das Gefühl, dass man weit ab vom Schuss ist und in Australien angekommen ist. Nach einem aufregenden Tag in der wilden Schönheit des Nationalparks und dem wunderbaren Gefühl das wahre Outback erlebt zu haben, findet man beste Erholung im Kings Canyon Resort. Wie wäre es mit einem Glas Champagner im Spa des Deluxe Spa Rooms mit Blick auf wunderbare Felsformationen? Geniessen Sie das einmalige "Under a Desert Moon" Dinner mit den Geräuschen des Outbacks am Lagerfeuer, der wunderbar bestickte Sternenhimmel über Ihnen. Die Sunset Viewing Platform bietet Ihnen am Abend einen einmaligen Blick auf den Kings Canyon, der sein Farbe mehrmals ändert, Kamera nicht vergessen. Das Abendesssen kann an unterschiedlichen Plätzen eingenommen werden und natürlich "typisch australisch".