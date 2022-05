Kangaroo Island in Style ab Adelaide

Adelaide - Kangaroo Island (M, A)

Nach dem Einchecken am Flughafen Adelaide fliegen Sie in rund 30 Minuten nach Kangaroo Island. Hier werden Sie von Ihrer Reiseleitung am Flughafen abgeholt und starten sogleich Ihre Erkundungstour auf der Insel. Die Insel ist ein Tierparadies par excellence, was sie an diesem Tag schon bald feststellen werden. Sie spazieren durch einen Eukalyptuswald, in welchem Sie gute Chancen haben, Koalas in freier Natur und möglicherweise gar auf Augenhöhe zu erspähen. Über Farmlandschaften und entlang schöner Strände fahren Sie zum Lathami Conservation Park. Hier unternehmen Sie einen Spaziergang durch den australischen Busch, um die oftmals versteckte Tierwelt zu entdecken. Mit etwas Glück sehen Sie auf diesem Spaziergang seltene Vogelarten oder Echidnas. Auch Kängurus werden auf diesem Ausflug häufig gesehen. Ihre Reiseleitung wird Ihnen mehr über die verschiedenen Tiere, deren Ernährungsgewohnheiten und Lebensstil erzählen. Das exklusive Mittagessen in Form eines typisch australischen Barbecues wird inmitten schönster Natur eingenommen. Am Nachmittag besuchen Sie den Seal Bay Conservation Park und haben die Möglichkeit, mit einem Ranger am Strand zu spazieren, an welchem eine grosse Seelöwen-Kolonie heimisch ist. Beobachten Sie die Meeresbewohner aus nächster Nähe und erfahren Sie mehr über deren Gewohnheiten. Den restlichen Nachmittag verbringen Sie in der Region des Flinders Chase Nationalparks.