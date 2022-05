Kangaroo Island Adventure Tour ab Adelaide

Adelaide - Kangaroo Island

Frühmorgens werden Sie von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zum Fährenterminal in Cape Jervis gebracht. Sie erreichen Kangaroo Island per Schiff. Ihr Englisch sprechender Reiseleiter führt Sie zur Emu Ridge Eucalyptus Distillery, Seal Bay, Little Sahara und unternimmt mit Ihnen am Abend einen Spaziergang, um Kängurus, Wallabies und Possums in freier Wildbahn zu beobachten.