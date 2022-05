Kakadu, Arnhem Land & Cobourg Peninsula ab Darwin

Darwin - Kakadu Nationalpark

Sie lassen Darwin hinter sich und fahren in den Kakadu Nationalpark. Unterwegs stoppen Sie beim Corroboree Billabong, wo Sie eine Bootstour unternehmen und Salzwasserkrokodile sowie zahlreiche Vögel beobachten können. Über die ungeteerte Old Jim Jim Road erreichen Sie den Kakadu Nationalpark, wo Sie einen Spaziergang zu den Barramundi Wasserfällen unternehmen. Am späteren Nachmittag fahren Sie zum Nawurlandja Aussichtspunkt, von wo Sie einen tollen Ausblick über die Region, Arnhem Land und auf den Sonnenuntergang geniessen. Anschliessend werden Sie zu Ihrer Unterkunft gefahren.