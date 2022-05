Indian Pacific von Adelaide nach Perth

Entdecken Sie mit diesem Zug die unendliche Weite der Nullarbor und durchqueren Sie Australien von Ost nach West. Auf einer der längsten Bahnstrecken der Welt bringt Sie der Indian Pacific von Adelaide nach Perth. In Cook, Rawlinna und Kalgoorlie hält der Zug für eine kurze Zeit und Sie können einen Ausflug unternehmen (Stopps variieren je nach Strecke).



Reisedauer ganze Strecke:

45 Stunden von Adelaide bis Perth

2659 Kilometer

3 Tage / 2 Nächte



Abfahrtstage ab Adelaide:

Fahrplan Donnerstag (01.04. - 31.03.)

Adelaide 21.40 Uhr (Donnerstag)

Perth 15.00 Uhr (Samstag)



Gold Service:

Unterkunft: Die Kabinen des Gold Service verfügen entweder über zwei Einzelbetten, welche als Kajüten-Betten übereinander liegen oder über ein Einzelbett. Jeder Zug verfügt zusätzlich über ein Superior-Abteil mit einem Kajüten-Queensize-Bett sowie einem schmalen oberen Bett, Tisch und Sitzgelegenheit (Preis auf Anfrage). Kabineneinrichtung: Die Kabinen verfügen über einen Kleiderschrank, eine Leselampe, einen Klapptisch und einen Spiegel, 240V Stromanschluss und ein kleines Reisenecessaire. Die Betten sind mit Leintuch, Kissen und Duvet ausgestattet. Die Doppel-Kabinen mit zwei Einzelbetten verfügen über Dusche/Toilette und eine Waschgelegenheit. Die Einzelkabinen verfügen lediglich über eine Waschgelegenheit. Dusche und Toilette befinden sich am Ende des Wagens zur Gemeinschaftsnutzung. Mahlzeiten: Fahrgäste des Gold Service nehmen Ihre Mahlzeiten im «Queen Adelaide Restaurant» Speisewagen ein. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Zeitungen und Brettspiele stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.



Platinum Service:

Die wenigen Kabinen des Platinum Service sind im gehobenen Standard und bieten viel Komfort und Platz. Sie verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten sowie Dusche und Toilette. Während des Tages wird die Kabine in eine schöne Lounge umgewandelt, während sie in der Nacht ein geräumiges Schlafzimmer ist. Verköstigen können Sie sich im «Platinum Club»- Restaurant Speisewagen. Alle Mahlzeiten sowie Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und auserwählte Weine sind im Preis eingeschlossen. Exklusiv für Platinum Service Fahrgäste: Kostenloser Transfer vor/nach der Zugfahrt sowie persönlicher Butler während der Zugreise, welcher den Fahrgästen jeden Wunsch zu ermöglichen versucht.



Geführte Ausflüge:

Great Southern Rail bietet den Fahrgästen während den mehrstündigen, streckenbedingten Stopps Ausflüge zu diversen Sehenswürdigkeiten an. Das genaue Programm erhalten Sie im Zug. Viele Ausflüge sind bereits im Reisepreis eingeschlossen.



Gut zu wissen:

Platinum Service Fahrgäste dürfen drei Gepäckstücke à je 25kg pro Person aufgeben, Gold Service Fahrgäste zwei Gepäckstücke à je 25kg pro Person. Bitte beachten Sie, dass Ihr aufgegebenes Gepäck während der Bahnreise in einem separaten Wagen untergebracht ist und Sie entsprechend kein Gepäck zu sich holen können. Es wird daher dringend empfohlen, die von Ihnen benötigten Utensilien in einer kleinen Reisetasche mit an Bord zu nehmen. Alle Züge sind Nichtraucherzüge und verfügen nicht über WLAN. Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien.