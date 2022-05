Highlights of Kangaroo Island ab Adelaide

Sie werden morgens in Ihrem Stadthotel in Adelaide abgeholt und entweder zum Flughafen Adelaide oder nach Cape Jervis zur Fährstation gefahren. Gegen 10.00 Uhr treffen Sie auf Kangaroo Island ein, wo Ihr Reiseleiter Sie erwartet. Sie besuchen die spektakuläre Seal Bay, wo Sie inmitten zahlreicher Seelöwen einen gemütlichen Spaziergang am Strand unternehmen. Nach dem Gourmet- Picknick können Sie einen Spaziergang am Strand oder im australischen Busch unternehmen. Hier lohnt es sich besonders, nach Koalas und Echidnas Ausschau zu halten. Mit etwas Glück können Sie bei Dämmerung Kängurus sehen.

Kangaroo Island - Adelaide (F, M)

Nach dem Frühstück fahren Sie in den bekannten Flinders Chase Nationalpark, welcher sich im westlichen Teil der Insel befindet. Ein Besuch im sehr interessanten Informationszentrum hilft Ihnen, die Entstehung und die Geschichte der Insel besser verstehen zu können. Den Rest des Vormittags verbringen Sie mit der Beobachtung von Pelzrobben, die sich am Fusse des Cape du Couedic Leuchtturms auf den Felsen sonnen oder in der Brandung spielen. Anschliessend besichtigen Sie den von Wind und Wetter geformten Admirals Arch und mit etwas Glück auch Seelöwen, die hier häufig anzutreffen sind und im Wasser spielen. Die wettergegerbte Granitformation der Remarkable Rocks ist ein weiteres Highlight, das Sie im Flinders Chase Nationalpark besuchen. Auch heute werden Sie mit einem Gourmet- Picknick verwöhnt. Nach dem Mittagessen besuchen Sie den Kelly Hill Conservation Park, wo Sie Kängurus, Wallabies und anderen australischen Tieren begegnen. Ihre Tour endet um ca. 18.00 Uhr am Flughafen Kingscote oder am Fährenterminal von Penneshaw für Ihre Rückreise aufs Festland. In Adelaide angekommen, werden Sie zu Ihrem Stadthotel gebracht.