Great Keppel Island Hideaway

Das Hotel bietet ein Restaurant. Vom Hotel aus können zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge wie beispielsweise Kajak-Touren unter- Lage: Das At Heart Hotel liegt mitten in Airlie Beach, in Gehdistanz zu zahlreichen Restaurants und Cafés. Angebot: Zum Hotel gehört ein grossartiges Restaurant, von welchem sich eine schöne Sicht über die Bucht eröffnet. nommen werden. Great Keppel Island ist die Heimat vieler schöner Wanderwege, welche oftmals auch dem Strand entlang führen. Zudem ist die Insel ein Vogelbeobachtungsparadies.