Four Seasons Hotel Sydney

Luxushotel in atemberaubender Lage in der Nähe des historischen Viertels «The Rocks» in Sydney. Die modernen und grosszügigen Zimmer und Suiten lassen keine Wünsche offen, der Ausblick vom Hotelzimmer auf die Umgebung und den Hafen ist fantastisch. Das preisgekrönte Restaurant und die einladende Hotelbar runden das Angebot ab.