Kundenfeedbacks

Abwechsungsreiche Australien Reise Markus W. aus Oberegg

Meine Reise startete in Perth, die meiner Meinung nach, der modernste Stadt. Kulinarisch ist dort auch alles vorhanden von Spanisch-Mexikanisch bis in die koreanische Küche. Ab Fremantle bis runter nach Mandurah sind die Strände sehr zu empfehlen. Mandurah ist ein hübscher Ort zum Verweilen ohne Hektik. In Rokingham sind die Meerestiere sehr präsent. Nicht vergessen darf man Rottnest Island. Nicht nur wegen den Quokkas, auch wegen der wunderbaren Strände. Im Whiteman Park kann man im Tierpark Kängurus füttern und streicheln. Für die gute Betretung von knecht reisen bin ich sehr dankbar. Alles hat wie am Schnürchen funktioniert, dank der guten Beratung.