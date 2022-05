Explorers Way ab Darwin

Das Outback-Abenteuer der besonderen Art. Durchqueren Sie den 5. Kontinent im Geländewagen von Nord nach Süd. Es liegt eine erlebnisreiche Strecke mit grandiosen, schier endlosen Outback-Landschaften vor Ihnen. Die mystische Geschichte der Aborigines wird Sie im Kakadu Nationalpark und im Roten Zentrum, rund um den Uluru, in Ihren Bann ziehen. Vorbei an der Opalhauptstadt Coober Pedy endet die Reise in Adelaide in Südaustralien.