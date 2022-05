Duxton Hotel Perth

Die 306 luxuriös eingerichteten Zimmer und Suiten verfügen über ein Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche. Sie sind alle mit einem Fernseher sowie einem Tee-/Kaffeekocher ausgestattet. In allen Zimmern profitieren die Gäste von kostenlosem WLAN. Die Deluxe und Riverside Deluxe unterscheiden sich nur in der Aussicht. Die Suiten verfügen zusätzlich über einen abgetrennten Wohnbereich. Die Gäste dieser Zimmerkategorie erhalten kostenlosen Zugang zur Club-Lounge im obersten Stock, in der das Frühstück oder inkludierte Drinks und Canapés am Abend genossen werden können.