Das Crown Towers liegt im selben Komplex wie das Crown Metropol, direkt am schönen Yarra River.

In den Gebäuden, welche zu den Crown Hotels gehören, befinden sich zahlreiche Restaurants und Bars. Viele davon befinden sich direkt an der schönen Promenade am Yarra River. Das Hotel verfügt zudem über einen Spa-Bereich, einen Swimmingpool und ein Casino.