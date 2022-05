Coral Expeditions / Tasmanien ab Hobart

Coral Expeditions ist eines der führenden Unternehmen für Kreuzfahrten mit kleineren Schiffen in Australien. Park Ranger begleiten Sie auf diversen Landausflügen und zeigen Ihnen die unzähligen Naturschönheiten von Tasmanien. Zusätzlich werden an Bord Gastreferate angeboten, bei denen Sie weitere spannende Informationen über die Insel und deren Geschichte erfahren. Mit nur 46 Gästen an Bord der Coral Expeditions I fühlt es sich an, als hätten Sie die ganze Schönheit Tasmaniens für sich alleine. Sie werden von der atemberaubenden Landschaft begeistert sein.