Canning Stock Route ab Perth

1 . Tag Perth Dieses einzigartige Outbackerlebnis auf der mit rund 2000 Kilometern längsten Geländewagenstrecke der Welt startet früh am Morgen. Sie treffen Ihre Reiseleitung sowie Ihre Mitreisenden um 08.00 Uhr. Anschliessend übernehmen Sie am Vormittag gemeinsam Ihre Fahrzeuge und erhalten eine detaillierte Einführung in das Fahren auf ungeteerten Strassen. Nebst einer ausführlichen Einführung in die Funktionalitäten der Fahrzeuge werden Sie auch das Fahren mit dem Fahrzeug sowie die Handhabung des Reifendrucks üben. Von Ihrer Reiseleitung erhalten Sie wertvolle Tipps über das Einkaufen von Nahrungsmitteln für die nächsten Tage im Outback, damit Sie beim anschliessenden Einkauf die richtigen Lebensmittel einkaufen, welche den Temperaturen und der Zeitdauer dieser Reise entsprechen.

2-16 . Tag Outback Westaustralien Am 2. Tag fahren Sie gegen 08.30 Uhr in Perth los und starten das Abenteuer auf der Canning Stock Route. Der erste Abschnitt der Reise führt vorbei am Mount Magnet und der kleinen Stadt New Norcia, welche als einziger Ort in Australien über ein Benediktinerkloster verfügt. In Wiluna zweigen Sie auf die eigentliche Canning Stock Route Allradstrecke ab. Da die Strasse ungeteert ist und der Strassenzustand die effektive Route beeinflussen kann, können die Übernachtungsorte variieren. Sie besuchen kleine Outback-Siedlungen, haben die Möglichkeit, einige der Sehenswürdigkeiten zu Fuss zu entdecken und sehen die schier endlose Outbackszenerie von einigen Hügeln aus. Nebst karger Outbacklandschaft, welche oftmals von grossen Termitenhügeln geprägt ist, werden Sie auch kleine, einsame Flussläufe und Felspools entdecken. Auf dieser Strecke werden die vier Wüstenregionen der Gibson Desert, der Little Sandy Desert, der Great Sandy Desert und der Tanami Desert durchquert.

17-18 . Tag Outback Northern Territory Nach der Überquerung der Grenze von Westaustralien zum Northern Territory, fahren Sie von Billiluna auf der Tanami Track Allradstrasse in Richtung Süden. Nebst dem Besuch einiger Sehenswürdigkeiten dieser Strecke wie beispielsweise den Tanami Bergen, erreichen Sie die Zivilisation rund um Chilla Well. Obwohl die Strecke immer noch durch eine sehr karge Landschaft führt, fahren Sie dennoch durch kleine Ortschaften, welche oftmals über Roadhouses und Tankstellen verfügen.