Best of the Flinders Ranges ab Adelaide

Adelaide - Clare Valley (140 km)

Nach der Übernahme Ihres Fahrzeuges starten Sie Ihr kurzes Outback-Abenteuer in Richtung Norden. Sie entdecken heute das Clare Valley, ein Tal mit kleinen Dörfern. Hübsch in die hügelige Region nördlich von Adelaide eingebettet, ist dieses Tal bestens geeignet für den Anbau von Weintrauben. Einige der besten Weine Australiens stammen aus dieser Region. Entdecken auch Sie die vielen kleinen Weinkellereien und Schnapsbrennereien, am besten während einer geführten Tour mit Transport oder auf eigene Faust mit dem Fahrrad. Nebst den edlen Tropfen ist das Clare Valley aber auch für die schönen, im viktorianischen Stil erbauten Häuser bekannt.