Im Hotel befinden sich drei Restaurants. Das "CC's Bar and Grill" ist ein typisches Steakhouse und überzeugt mit besten Fleischspeisen, welche mit australischen Einflüssen gekocht und gegrillt werden.Im "Colada" erfreuen sich die Fans der mexikanischen Küche an Tacos, Fajitas sowie viel frischem Gemüse und Gewürzen. Die "Milk Bar" ist das neuste Café in Cairns und überzeugt durch Barista-Kaffee und Kuchen. Auch salzige Snacks können in diesem Café bestellt werden.