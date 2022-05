Amora Jamison

Das Boutique-Hotel bietet seinen Gästen einen Fitnessraum, einen beheizten Swimmingpool, eine Sauna, einen Whirlpool sowie Parkplätze (gegen Gebühr). Im hoteleigenen Amora Spa können Sie bei verschiedenen Massagen und Therapien entspannen. Ebenfalls gibt es zwei Restaurants, in denen Sie sich bestens verköstigen können. Das «Charr Restaurant» hat sich auf Tapas und Fleischgerichte spezialisiert und ist unter anderem für seine auserlesene Weinkarte bekannt. Das «Gallery Restaurant & Bar» serviert internationale Gerichte in einem gepflegten und dennoch entspannten Ambiente. An der Hotelbar können Sie den Abend gemütlich bei einem Schlummertrunk ausklingen lassen.