Länderübergreifende Vietnam Rundreisen

Gefällt Ihnen Südostasien und möchten Sie gleich mehrere Länder besuchen? Wollen Sie Vietnam kennenlernen und gleich die Nachbarländer miteinbeziehen? Dann ist eine länderübergreifende Rundreise durch Vietnam und seine Nachbarn genau richtig: Besichtigen Sie die Tempel von Angkor in Kambodscha, besuchen Sie in Laos die Königsstadt Luang Prabang und fahren Sie anschliessend zum Mekong Delta in Vietnam. Bei einer länderübergreifenden Reise erleben Sie die unglaubliche Vielfältigkeit gleich mehrerer eindrucksvoller Staaten. Unsere Spezialisten suchen für Sie die besten Angeboten für Ihre persönliche Rundreise.