Schnorcheln in Thailand: Natur pur

Tintenfische und Muränen an den schönsten Tauchspots der Welt

Die Kultur Thailands ist ein absolutes Highlight. Das buddhistisch geprägte Land ist im digitalen Zeitalter angekommen, und Sie werden die Widersprüche des modernen Lebens, das auf traditionelle Gesellschaften trifft, auf Ihren Thailand Reisen sicherlich bemerken. Aber vergessen Sie einmal für ein paar Tage die Sehenswürdigkeiten an Land. Lassen Sie sich ganz auf die Welt unter Wasser, auf das Meer ein! Sie wollen in Thailand schnorcheln, die Tierwelt unter Wasser erkunden und nicht nur einen Tagesausflug an den Strand machen! Inseln wie Koh Phi Phi und Khao Lak bieten sich da an. Sie erreichen Ihre Schnorchelplätze direkt vom Hotel aus, der Fahrservice ist inklusive. Reiseführer kümmern sich sowohl um die Boote als auch um Ihre Ausrüstung – und das gilt für Anfänger genauso wie für erfahrene Taucher, die schon öfter in Thailand schnorcheln waren.