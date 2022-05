Exotik pur: Philippinen Rundreisen

Eine Reise durch die Philippinen ist von einmaligen Momenten und wunderschöner Landschaft geprägt. Auf einer geführten Trekkingtour wird Interessierten die besondere Kultur des Landes nähergebracht. Beim Inselhüpfen halten Sie an den schönsten Sandstränden an und entspannen sich in einer herrlichen Umgebung. Reisterrassen, zerklüftete Gebirgsketten und immergrüne Regenwälder machen eine Tour durch das Land zu einem einmaligen Erlebnis. Entweder mit dem klimatisierten Minivan oder auf dem Seeweg reisen Sie bequem durch den Archipel. Ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen stellen unsere Philippinen Spezialisten Ihre Reise zusammen. Zur Inspiration gibt es unterschiedliche Kurztrips oder Rundreisen mit verschiedenen Schwerpunkten zur Auswahl.