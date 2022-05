Borneo Reisen

Borneo Ferien - ein Traum für Geniesser

Die von Mangrovenwäldern und eindrucksvollen Berggipfeln wie dem Gunung Mulu beherrschte Insel Borneo ist durch ihre weitgehend unberührte Natur ein Paradies für so eindrucksvolle Tierarten wie Orang Utans. Dies wird vor allem im liebevoll gestalteten Sepilok Orang Utan Rehabilitations Center deutlich, in dem zahlreiche Exemplare dieser Art auf ihre Auswilderung vorbereitet werden. Lohnend ist auch ein Ausflug in die Stadt Papar, welche landschaftlich herausragend gelegen ist und in deren Umgebung Sie viel unternehmen können. Wenn Sie eine Natur kennenlernen möchten, die durch beeindruckende Pflanzen und Tiere etwas Besonderes ist, werden Sie sich auf der Insel Borneo sehr gut aufgehoben fühlen.