Burma Rundreisen

Erleben Sie einen unvergesslichen Traumurlaub mit von unseren Spezialisten zusammengestellten Myanmar Rundreisen. Mit uns lernen Sie Destinationen wie Yangon, Bagan, Mandalay und viele weitere während Ihrer geführten Burma Rundreise kennen. Myanmar als einzigartiges Juwel Asiens ist touristisch noch wenig erschlossen und so bietet sich eine Rundreise an, um dieses beeindruckende Land zu erkunden! Tauchen Sie in die Kultur und Geschichte Myanmars ein, erfahren Sie mehr über die Militärherrschaft, Religion und die regionalen Sitten und besuchen Sie die schönsten Orte des Landes. Welche Burma Rundreise zu Ihrem individuellen Reisewunsch passt, erfahren Sie von unseren Reisespezialisten, die Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten und Ihnen bei der Reiseplanung zur Seite stehen.