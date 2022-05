Schnorcheln auf Bali

Bali: Schnorcheln im Nationalpark

Bali ist nur eine Insel? Falsch – Bali ist viel mehr als das. Denn die indonesische Insel ist von Riffen und Felsen im Meer umgeben, von kleinen und grösseren Inseln. Und von Nationalparks, die die faszinierende Unterwasserwelt mit Fischreichtum, Flossentieren, Walhai und mehr schützt. Sogar ein Schiffswrack ist hier zu entdecken – allerdings befindet es sich in einer Tiefe von 46 Metern und ist für Schnorchler weniger interessant. Fischschwärme, Flossengetier und bunte Korallen bieten dagegen tolle Motive für die Unterwasserkamera. Wer gerne Schnecken und Aale sowie kleinere Fischschwärme beobachtet, sollte unbedingt am Mangrove Point schnorcheln! An einem der schönsten Schnorchelspots der Region tummeln sich diese Tiere an einer Korallenwand in nur fünf Metern Tiefe. Rochen, Thunfische und Schildkröte ziehen in Richtung offenes Meer vorbei. Das ist die ideale Tagestour von Bali aus.