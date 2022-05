Edle Hotels und erstklassige Restaurants verleihen dem Ort Seminyak ein ganz besonderes Flair. Des Weiteren finden Sie im Umfeld von Seminyak auch herrliche Strände, die Sie dazu einladen, eine entspannte und erholsame Zeit in einer traumhaften Umgebung zu verbringen. Neben noblen Boutiquen und Gourmettempeln wie dem berühmten Gado Gado locken auch viele schicke Bars und sorgen für Abwechslung bei Ihrem Aufenthalt in Seminyak. Das absolute Highlight des Ortes ist aber der 45 Meter hohe Bungee-Turm im Club Double Six. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Seminyak mit all seinen Facetten kennenzulernen.