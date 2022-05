Vor einigen Jahrzehnten war Kuta noch ein überaus stiller Ort auf Bali. Damals führte eine einzige Strasse zum langen und feinen Sandstrand. Das hat sich in der heutigen Zeit etwas geändert, denn Kuta hat ein internationales Tourismus-Format erreicht. Bars und Discos sorgen in den abendlichen Stunden für Unterhaltung und tagsüber können Sie unter einer Palme mit einem herrlichen Blick auf das Meer entspannen. Kuta Reisen eignen sich aber auch für Familien mit Kindern. Surfer aus aller Welt bestätigen, dass diese Region ein kleines Paradies ist. All dies hat dafür gesorgt, dass sich Kuta zu einem beliebten Feriendomizil entwickelt hat. In zahlreichen Shops locken zudem eigentlich teure Markenprodukte zu günstigen Preisen. Es erweckt den Anschein, dass die Sonnenuntergänge jeden Abend regelrecht zelebriert werden. Kontaktieren Sie unsere Reisespezialisten, die Sie gerne beraten, und lehnen Sie sich zurück, vergessen Sie den Alltagsstress und geniessen Sie Ihre Kuta Reise in vollen Zügen.