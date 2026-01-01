Arabian Nights Resort & Spa
Wahiba Sands
Beschreibung
Einleitung
Stilvolles Wüstenresort mit eleganter Architektur, das moderne Annehmlichkeiten mit der Weite der Wüste verbindet. Das Resort liegt mitten in den Dünen der Sharqiyah Sands und bietet einen Pool zur Erfrischung nach einem Tag in der Wüste. Kulinarisch verwöhnt das Restaurant The Rimaal und buchbare Dinner unter dem Sternenhimmel sorgen für besondere Momente. Die Oasis Bar am Pool serviert Getränke und Snacks im Bistro-Stil. Kamelritte bei Sonnenauf- oder -untergang, Kameltrekking.
Angebot
«Rihla Spa».
Zimmer
Alle freistehenden Villen bieten Klimaanlage, Badezimmer, TV, Safe, Minibar, Tee-/Kaffeestation, Föhn, Bademantel, Trinkwasser in Flaschen und Sitzbereich im Freien. Die Superior Villas haben französische Fenster mit Wüstenblick. Die Premier Villas sind besonders hell dank grosser Fensterfronten. Die One Bedroom Suite Villas sind sehr geräumig und verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer mit Sitzecke.
Unterhaltung
Romantische Dinner, BBQs, Wüstenpicknicks, geführte Dünenfahrten oder exklusive Erlebnisse unter dem Sternenhimmel auf Anfrage.
Kinder
Kids Corner mit Brettspielen und Spielbereich. Kamelreiten.
ab CHF 141.– / pro Person
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