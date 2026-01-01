Stilvolles Wüstenresort mit eleganter Architektur, das moderne Annehmlichkeiten mit der Weite der Wüste verbindet. Das Resort liegt mitten in den Dünen der Sharqiyah Sands und bietet einen Pool zur Erfrischung nach einem Tag in der Wüste. Kulinarisch verwöhnt das Restaurant The Rimaal und buchbare Dinner unter dem Sternenhimmel sorgen für besondere Momente. Die Oasis Bar am Pool serviert Getränke und Snacks im Bistro-Stil. Kamelritte bei Sonnenauf- oder -untergang, Kameltrekking.