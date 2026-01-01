Das Silent Dunes Camp liegt rund 45 Kilometer tief in den Wahiba Sands und gehört mit nur fünf Bungalows zu den kleinsten Camps der Region. Die Lage auf einem erhöhten Plateau ermöglicht weite Ausblicke über die Dünenlandschaft. Im Zentrum befindet sich das „Majlis“, ein traditioneller Aufenthalts- und Essbereich mit Terrasse. Serviert werden arabische Gerichte am Abend sowie ein einfaches Frühstück.



Das Camp verzichtet bewusst auf motorisierte Aktivitäten und setzt auf Ruhe und Natur. Abends Lagerfeuer und Sternenhimmel, morgens Sonnenaufgang direkt bei den Bungalows. Kein Mobilfunk- oder Internetempfang im Camp, Strom ist vorhanden.