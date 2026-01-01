Silent Dunes Camp
Wahiba Sands
Beschreibung
Einleitung
Das Silent Dunes Camp liegt rund 45 Kilometer tief in den Wahiba Sands und gehört mit nur fünf Bungalows zu den kleinsten Camps der Region. Die Lage auf einem erhöhten Plateau ermöglicht weite Ausblicke über die Dünenlandschaft. Im Zentrum befindet sich das „Majlis“, ein traditioneller Aufenthalts- und Essbereich mit Terrasse. Serviert werden arabische Gerichte am Abend sowie ein einfaches Frühstück.
Das Camp verzichtet bewusst auf motorisierte Aktivitäten und setzt auf Ruhe und Natur. Abends Lagerfeuer und Sternenhimmel, morgens Sonnenaufgang direkt bei den Bungalows. Kein Mobilfunk- oder Internetempfang im Camp, Strom ist vorhanden.
Das Camp verzichtet bewusst auf motorisierte Aktivitäten und setzt auf Ruhe und Natur. Abends Lagerfeuer und Sternenhimmel, morgens Sonnenaufgang direkt bei den Bungalows. Kein Mobilfunk- oder Internetempfang im Camp, Strom ist vorhanden.
Zimmer
Die fünf freistehenden Bungalows sind einfach, aber komfortabel ausgestattet und bieten viel Privatsphäre. Sie verfügen wahlweise über ein Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, ein eigenes Badezimmer mit Dusche/WC sowie einen kleinen Ankleidebereich. Die Bauweise mit Zeltdach sorgt für natürliche Belüftung, bei hohen Temperaturen steht zusätzlich eine Klimaanlage zur Verfügung. Für Familien können Zusatzbetten bereitgestellt werden. Die Ausrichtung der Bungalows ermöglicht direkte Ausblicke in die Dünenlandschaft.
Unterhaltung
Lagerfeuer am Abend, Sternenhimmel und die besondere Ruhe der Wüste stehen im Mittelpunkt.
Gratis-Sport
Sandboarden, Pétanque, Kubb, Brettspiele sowie individuelle Erkundungen der umliegenden Dünen.
Sport gegen Gebühr
Kamelritt zum Sonnenaufgang („Camel Wake-up Call“) – im Voraus buchbar.
Preis auf Anfrage
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