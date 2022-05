Oman Badeferien

Badehighlights im Oman

Die schönsten Strände

Die im Südwesten Omans liegende charmante Stadt Salalah mit ihren Museen, Palästen und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten ist touristisch sehr interessant. Darüber hinaus finden Reisende hier traumhaft schöne, palmenbestandene Strände vor, die sich mit denen der Karibik messen lassen können. Allerdings geht es hier vergleichsweise entspannt zu, denn Oman Reisen sind immer noch so etwas wie ein Geheimtipp. Taucher finden in den Gewässern vor der Halbinsel Musandam ideale Bedingungen vor. Hier bietet sich ihnen eine atemberaubende Unterwasserwelt mit eindrucksvollen Korallenriffen und einer artenreichen Tierwelt. Die in Strandnähe liegenden Hotels in Musandam sind die ideale Basis für erholsame Strandferien und bieten auch verwöhnten Gästen allen Komfort, den sie sich nur wünschen können.

Familienferien im Oman

Oman Reisen sind ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie. Die Omanis sind für ihre Kinderfreundlichkeit bekannt und auch die Hotels und Restaurants sind ausgezeichnet auf Familien mit Kindern eingestellt. Wenn Sie den Oman mit Familie bereisen, geniessen Sie ein tolles Ferienerlebnis, das Gross und Klein gleichermassen begeistert. Babysitter, Planschbecken, Spielplatz und Kids-Club sind nur einige der vielen Annehmlichkeiten, die Familien in einigen Hotels erwarten dürfen. Während die Kinder gut betreut sind, können Eltern ihre wohlverdiente Auszeit am hoteleigenen Pool geniessen oder eines der zahlreichen Wellness- und Sportangebote nutzen.

Badespass abseits der Traumstrände

Der Badespass im Oman ist aber nicht nur auf die Traumstrände am Meer beschränkt. Wadis sind Flussläufe und Gebirgstäler, die sich nach dem Regen mit Wasser füllen und als natürliche Swimmingpools dienen. Das palmenbestandene Wadi Bani Khalid ist ein smaragdfarbenes Juwel in der Wüste, dem Sie auf Ihrer Mietwagenreise unbedingt einen Besuch abstatten sollten. Das tiefgrüne, angenehm kühle Wasser bildet einen reizenden Kontrast zur kargen Felslandschaft.