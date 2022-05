Jordanien Rundreisen

Jordanien ist ein facettenreiches Land voller Kontraste. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander. Besonders deutlich wird das in der dynamischen Hauptstadt Amman zwischen Wolkenkratzern und der historischen Altstadt. Zu den Highlights auf jeder Jordanien Reise gehört ein Besuch in der Felsenstadt, dem UNESCO Weltkulturerbe Petra. Weiter südlich können Sie sich in den spektakulären Wüstenlandschaften der Wadi Rum auf die Spuren des Lawrence of Arabia begeben. In Jordanien befindet sich der biblische Berg Nebo, von wo Mose das gelobte Heilige Land überblicken durfte. Die historische Stadt Jerash mit den unzähligen Ausgrabungsstätten im nördlichen Jordanien ist ebenfalls äusserst sehenswert. Lassen Sie sich ein auf das moderne und geschichtsträchtige Königreich, das auch Sie in seinen Bann ziehen wird. Unsere Jordanien Spezialisten stellen Ihnen kompetente Reiseführer zur Seite.