In Ugandas Süden ist der Bwindi Nationalpark zu finden. Nahezu der gesamte Nationalpark ist mit einem sehr dichten Regenwald bewachsen, sodass ein Durchdringen nahezu unmöglich ist. Der Regenwald besteht aus über 400 Pflanzenarten und auch die Tierwelt ist unbeschreiblich. Über 350 Vogelarten und 120 Säugetierarten haben hier ihr neues Zuhause gefunden. Wenn Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen Naturerlebnis sind, sind Sie im Bwindi Nationalpark sehr gut aufgehoben. Mit einem Guide an der Seite können Sie auf Entdeckungstour gehen. Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne.