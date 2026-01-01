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Murchison Falls Nationalpark, Uganda

Murchison Falls Nationalpark

Nordwest-Uganda mit seiner wunderschönen Natur erleben

Der Nationalpark in Uganda hat seinen Namen von einem 43 Meter hohen Wasserfall erhalten. Das Wasser der Viktoria Nils donnert hier in die Tiefe und das Naturschauspiel lockt zahlreiche Reisende an. Im Nationalpark Murchison Falls gibt es jede Menge zu entdecken. Erleben Sie die Tierwelt, wie etwa Löwen, Elefanten oder Büffel hautnah. Bei Pirschfahrten, die in der Region angeboten werden, werden Sie die Schönheit des Murchison Falls Nationalparks erleben können. Sie kommen wilden Tieren dabei besonders nahe. Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne.

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