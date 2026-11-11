Der Lake Mburo Nationalpark liegt im Südwesten Ugandas und ist von Kampala und Entebbe aus vergleichsweise rasch erreichbar – ideal als erste oder letzte Safari-Etappe einer Uganda-Rundreise, etwa auf dem Weg zu den Berggorillas im Südwesten des Landes. Akazien-Savanne, sanfte Hügel, Seen und Feuchtgebiete bilden ein abwechslungsreiches Landschaftsmosaik auf kompakter Fläche.

Der Park ist bekannt für seine Zebras, Impalas, Elenantilopen und Büffel; im und am Lake Mburo leben Flusspferde und Krokodile, und die Vogelwelt ist bemerkenswert vielfältig. Weil grosse Raubtiere selten sind, sind hier Safari-Formen möglich, die in anderen Parks kaum angeboten werden: geführte Buschwanderungen, Reitsafaris und Touren mit dem Mountainbike. Auch eine Bootsfahrt auf dem See gehört zu den schönsten Erlebnissen.

Lake Mburo eignet sich für Reisende, die Tierbeobachtungen aktiv erleben möchten, ebenso wie für Familien und alle, die auf einer Rundreise eine entspannte erste Begegnung mit der ugandischen Tierwelt suchen. Der Park lässt sich ganzjährig besuchen; in den trockeneren Monaten sind die Tiere besonders gut zu beobachten. Unsere Afrika-Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passende Lodge.