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Kidepo Nationalpark, Uganda

Kidepo Nationalpark

Der Kidepo Valley Nationalpark liegt abgeschieden im äussersten Nordosten Ugandas, nahe der Grenze zum Südsudan, und gilt unter Safari-Kennern als einer der schönsten und wildesten Nationalparks Ostafrikas. Weite Savannenebenen, gerahmt von schroffen Bergketten, prägen das Landschaftsbild – kaum ein anderer Park Ugandas vermittelt ein derart ursprüngliches Afrika-Gefühl.

Im Narus-Tal versammeln sich vor allem in der Trockenzeit grosse Büffelherden, dazu Elefanten, Giraffen und zahlreiche Antilopenarten; auch Löwen, Geparde und Strausse sind hier zu Hause – Tierarten, die Sie in anderen Regionen Ugandas kaum antreffen. Auf Pirschfahrten und geführten Buschwanderungen erleben Sie diese Tierwelt oft fast für sich allein, denn die lange Anreise hält die Besucherzahlen tief.

Kidepo eignet sich für Safari-Liebhaber und Uganda-Wiederholungsbesucher, die Exklusivität und unberührte Wildnis suchen. Als beste Beobachtungszeit gilt die Trockenzeit von etwa September bis März, wenn sich die Tiere an den verbleibenden Wasserstellen sammeln. Unsere Afrika-Spezialisten integrieren den Park mit passenden Lodges gerne in Ihre individuelle Uganda-Rundreise.

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Kidepo Savannah Lodge: exterior:
Kidepo Savannah Lodge: f&b:
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Preis auf Anfrage
Kidepo
Auf dem höchsten Punkt liegt das Restaurant, die Bar und die Lounge, wo die Gäste neben schmackhaften Gerichten und...

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