Thanda Tented Camp
Thanda Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das zur «Leading Hotels of the World» gehörende Game Reserve steht für ein hochstehendes Safari-Erlebnis und exzellenten Service.
Lage
Das 14 000 ha grosse, private Wildreservat liegt im nördlichen Zululand, rund 23 km nördlich von Hluhluwe und 90 Minuten vom Flughafen Richards Bay entfernt.
Angebot
Entscheiden Sie sich für die luxuriösen Bush Villas oder die im kolonialen Safaristil gehaltenen Zelte. Entdecken Sie auf Pirschfahrten oder Buschwanderungen die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt, zu der unter anderem Löwen, Nashörner, Elefanten, Büffel und Leoparden gehören und lassen Sie sich von einem Profi in die Kunst der Tierfotografie einführen. Des Weiteren können Sie gegen Aufpreis an folgenden Aktivitäten teilnehmen: Besuch in einem Zulu-Dorf, Mitarbeit bei diversen Natur- und Artenschutzprojekten, professionelle Foto-Kurse, Rhino-Tracking und Bootsfahrt im nahegelegenen St. Lucia Feuchtgebiet.
Im preisgekrönten Spa werden Sie mit verschiedenen Anwendungen verwöhnt. Neben den traditionellen Spa-Behandlungen stehen Ihnen auch spezielle, von der Zulu Kultur beeinflusste Therapien zur Verfügung.
Zimmer
Das Zeltcamp umfasst 15, am Hang eines Hügels gelegene und im Stil von «Jenseits von Afrika», eingerichtete Zelte, die einen eindrucksvollen Blick über das Game Reserve bieten. Der Hauptbereich verfügt über ein Aussichtsdeck, einen Pool, ein Hauptzelt mit Speisebereich, eine Boma und ein Spa-Zelt.
Preis auf Anfrage
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