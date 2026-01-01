Thanda Safari Lodge
Thanda Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das zur «Leading Hotels of the World» gehörende Game Reserve steht für ein hochstehendes Safari-Erlebnis und exzellenten Service.
Lage
Das 14 000 ha grosse, private Wildreservat liegt im nördlichen Zululand, rund 23 km nördlich von Hluhluwe und 90 Minuten vom Flughafen Richards Bay entfernt.
Angebot
Entscheiden Sie sich für die luxuriösen Bush Villas oder die im kolonialen Safaristil gehaltenen Zelte. Entdecken Sie auf Pirschfahrten oder Buschwanderungen die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt, zu der unter anderem Löwen, Nashörner, Elefanten, Büffel und Leoparden gehören und lassen Sie sich von einem Profi in die Kunst der Tierfotografie einführen. Des Weiteren können Sie gegen Aufpreis an folgenden Aktivitäten teilnehmen: Besuch in einem Zulu-Dorf, Mitarbeit bei diversen Natur- und Artenschutzprojekten, professionelle Foto-Kurse, Rhino-Tracking und Bootsfahrt im nahegelegenen St. Lucia Feuchtgebiet.
Im preisgekrönten Spa werden Sie mit verschiedenen Anwendungen verwöhnt. Neben den traditionellen Spa-Behandlungen stehen Ihnen auch spezielle, von der Zulu Kultur beeinflusste Therapien zur Verfügung.
Zimmer
Die 220 m² grossen Bush Villen bieten ihren Gästen 9 luxuriös ausgestattete, klimatisierte Unterkünfte mit einem spektakulären Ausblick. Die Villen verfügen über einen privaten Innenhof (Boma), einen kleinen Pool, ein Aussichtsdeck, eine separate Lounge mit Kamin und eine Aussendusche sowie WIFI.
Die Sala – ein kleiner, mit Reet gedeckter offener Pavillon – ist der ideale Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Zur Lodge gehören ein Weinkeller, eine Lounge, eine Bibliothek, ein Souvenirshop und ein Spa.
Die Sala – ein kleiner, mit Reet gedeckter offener Pavillon – ist der ideale Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Zur Lodge gehören ein Weinkeller, eine Lounge, eine Bibliothek, ein Souvenirshop und ein Spa.
Tipp vom Spezialisten
Verbringen Sie anschliessend an die Safari noch einige entspannende Tage am Meer im bezaubernden White Pearl Resort in Mozambique.
Preis auf Anfrage
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