Entscheiden Sie sich für die luxuriösen Bush Villas oder die im kolonialen Safaristil gehaltenen Zelte. Entdecken Sie auf Pirschfahrten oder Buschwanderungen die Vielfalt der afrikanischen Tierwelt, zu der unter anderem Löwen, Nashörner, Elefanten, Büffel und Leoparden gehören und lassen Sie sich von einem Profi in die Kunst der Tierfotografie einführen. Des Weiteren können Sie gegen Aufpreis an folgenden Aktivitäten teilnehmen: Besuch in einem Zulu-Dorf, Mitarbeit bei diversen Natur- und Artenschutzprojekten, professionelle Foto-Kurse, Rhino-Tracking und Bootsfahrt im nahegelegenen St. Lucia Feuchtgebiet.

Im preisgekrönten Spa werden Sie mit verschiedenen Anwendungen verwöhnt. Neben den traditionellen Spa-Behandlungen stehen Ihnen auch spezielle, von der Zulu Kultur beeinflusste Therapien zur Verfügung.