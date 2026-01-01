Tengile River Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von der wilden Schönheit des afrikanischen Buschs und mit Blick auf den ruhigen Sand River, vereint die Tengile River Lodge Luxus und Natur harmonisch miteinander. Hier erwartet Sie ein exklusiver Rückzugsort, der höchsten Komfort und spektakuläre Tierbeobachtungen bietet.
Lage
Die Tengile River Lodge liegt im Herzen des renommierten Sabi Sand Nature Reserve, welches an den Krüger Nationalpark grenzt und bietet ein unvergleichliches Safari-Erlebnis. Der Flughafen Skukuza liegt 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die modern, in Grün- und Erdtönen, gestaltete Lodge verfügt über eine gut ausgestattet Bar, ein erstklassiges Restaurant, eine gemütliche Bibliothek mit Kamin, einen grossen Gemeinschafts-Pool sowie eine grosszügige Feuerstelle. Erleben Sie hier Nachts die Klarheit des afrikanischen Nachthimmels.
Die modern, in Grün- und Erdtönen, gestaltete Lodge verfügt über eine gut ausgestattet Bar, ein erstklassiges Restaurant, eine gemütliche Bibliothek mit Kamin, einen grossen Gemeinschafts-Pool sowie eine grosszügige Feuerstelle. Erleben Sie hier Nachts die Klarheit des afrikanischen Nachthimmels.
Für Entspannung sorgen Massagen und Wellnessbehandlungen und für Sportbegeisterte steht ein Fitnessbereich mit Ausblick in den Busch zur Verfügung.
Die Lodge bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, die speziell darauf ausgelegt sind, ein umfassendes und intensives Naturerlebnis zu ermöglichen.
Erleben Sie die aufregende Tierwelt bei morgendlichen und abendlichen Pirschfahrten mit erfahrenen Guides und Trackern. Begleiten Sie einen fachkundigen Ranger auf einer geführten Buschwanderung und entdecken Sie die kleinen Wunder des afrikanischen Busches.
Zimmer
Die 9 grosszügigen Suiten, sind in einem perfekten Mix aus modernem Design und traditionellem afrikanischen Stil gestaltet. Jede Suite ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die Umgebung einfügt und dabei maximale Privatsphäre und atemberaubende Ausblicke garantiert. Alle Suiten sind strategisch entlang des Flusses positioniert und bieten ungestörte Panoramablicke. Jede Suite bietet weitläufige Innenund Aussenbereiche, einschliesslich einer grossen Terrasse mit einer gemütlichen Sitzgelegenheit, einer Aussendusche und einem grossen Pool. Modernste Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/ Teekocher sowie WIFI sind in allen Suiten vorhanden.
Preis auf Anfrage
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