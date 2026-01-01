Die modern, in Grün- und Erdtönen, gestaltete Lodge verfügt über eine gut ausgestattet Bar, ein erstklassiges Restaurant, eine gemütliche Bibliothek mit Kamin, einen grossen Gemeinschafts-Pool sowie eine grosszügige Feuerstelle. Erleben Sie hier Nachts die Klarheit des afrikanischen Nachthimmels.



Für Entspannung sorgen Massagen und Wellnessbehandlungen und für Sportbegeisterte steht ein Fitnessbereich mit Ausblick in den Busch zur Verfügung.



Die Lodge bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, die speziell darauf ausgelegt sind, ein umfassendes und intensives Naturerlebnis zu ermöglichen.

Erleben Sie die aufregende Tierwelt bei morgendlichen und abendlichen Pirschfahrten mit erfahrenen Guides und Trackern. Begleiten Sie einen fachkundigen Ranger auf einer geführten Buschwanderung und entdecken Sie die kleinen Wunder des afrikanischen Busches.