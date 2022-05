Badeferien Sansibar

Barfuss Ferien auf Sansibar

Die Strände der Insel eignen sich besonders für Gäste, die im Urlaub auf ihre Schuhe verzichten können. So kann es sein, dass einen schon mal ein Gefühl von Robinson überfällt. Traumhafte Strände wie der Matemwe Beach, der Nungwi Beach, der Kendwa Beach oder der Paje Beach laden zum Baden ein und machen Ihre Badeferien zum Erlebnis. Oder verbringen Sie Ihre Badeferien auf Sansibar am Bwejuu Beach. Im Süden reihen sich entlang der Küste kleine Fischerdörfer wie Perlen an einer Schnur. Strandferien auf Sansibar bieten Gästen Einblicke in den Alltag der hier lebenden Menschen und ihre jahrhundertealte Kultur. Die kleinere Schwesterinsel Pemba liegt etwa eine Flugstunde von Dar es Salaam entfernt. Hier wachsen vier Millionen Nelkenbäume, weshalb die Insel die Bezeichnung „Nelkeninsel“ trägt. Die Sansibar Lodges und Sansibar Resorts befinden sich fast alle in einem Küstenwald und liegen etwas abseits der ohnehin verschlafenen Orte. Sansibar Tauchen ist an vielen Orten möglich und eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene.