Ein Liebhaber der pompösen Wohnkultur war der einstige Sultan von Sansibar. Davon können Sie sich noch heute in Stone Town mit den zahlreichen historischen Bauten selbst überzeugen. Der historische Stadtteil von Sansibar und das Museum im ehemaligen Palast des Sultans sind einen Besuch wert. Es ist prall gefüllt mit interessanten Geschenken und Geschichten aus einer schon fast vergessenen Zeit. Am ehemaligen Sklavenmarkt finden Sie die Anglikanische Kathedrale, die ebenfalls zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt. Für detaillierte Reiseinformationen können Sie sich an unsere Spezialisten für Stone Town Reisen wenden.