Mitten im Herzen des UNESCO-Kulturerbes ist Sharazad Wonders der perfekte Ort, um die Geschichte der Insel und ihr Erbe auf entspannte Weise zu entdecken. Das Hotel ist einem über 100 Jahre alten, historischen Gebäude, nur 500 m vom Meer entfernt, untergebracht. Lassen Sie sich von den Aromen der einheimischen Küche im Bar & Courtyard Restaurant verwöhnen. Ebenfalls Teil des Angebotes ist eine Cafe & Lounge sowie eine Boutique.