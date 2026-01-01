Sharazad Wonders Boutique Hotel
Zanzibar Stonetown
Beschreibung
Einleitung
Mitten im Herzen des UNESCO-Kulturerbes ist Sharazad Wonders der perfekte Ort, um die Geschichte der Insel und ihr Erbe auf entspannte Weise zu entdecken. Das Hotel ist einem über 100 Jahre alten, historischen Gebäude, nur 500 m vom Meer entfernt, untergebracht. Lassen Sie sich von den Aromen der einheimischen Küche im Bar & Courtyard Restaurant verwöhnen. Ebenfalls Teil des Angebotes ist eine Cafe & Lounge sowie eine Boutique.
Zimmer
Die Suites mit anschliessendem Badezimmer und einer Sitzecke bieten Haarfön, Safe, WiFi, Tee- und Kaffeekocher, Ventilator und Klimaanlage. Bei den Suites with Veranda im ersten Stock geniessen Sie vom Balkon den Blick in den malerischen Innenhof. Die Suites with Veranda Deluxe sind grösser.
ab CHF 93.– / pro Person
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