Das Hotel ist in zwei aufwändig restaurierten Gebäuden untergebracht und beherbergt das Open-Air Restaurant «Terrace» mit Meeresfrüchtespezialitäten, das «Baharia»-Hauptrestaurant mit Blick aufs Wasser, einen Coffeeshop, eine Bar und eine Boutique. Ein schöner Pool umrahmt von tropischer Vegetation zur Abkühlung und ein Spa stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.

Die Standard Zimmer sind geschmackvoll im typischen Swahili-Stil eingerichtet und verfügen über Dusche, WC, Haarfön, Kühlschrank, Klimaanlage, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Tee- und Kaffeekocher. Alle Zimmer bieten Sicht aufs Meer (teilweise seitlich oder durch die Vegetation eingeschränkt) und die meisten auch einen Balkon. Die Prime View sind die Eckzimmer und verfügen über einen grossen Balkon mit fantastischer Aussicht auf den Ozean. Auf Anfrage stehen auch Suiten mit zusätzlichem Wohnzimmer zur Verfügung.