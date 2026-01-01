The Seyyida Hotel & Spa
Zanzibar Stonetown
Beschreibung
Einleitung
Das sehr geschmackvoll eingerichtete Boutique-Hotel mit arabischen und Swahili-Einflüssen liegt am Rande von Stone Town nahe dem Meer. Speziell ist auch der Garten im Innenhof, welcher dem Haus eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Das Restaurant befindet sich auf der Dachterrasse, teilweise unter freiem Himmel. Eine Bar, ein Spa und ein Pool sind auch Teil des Angebotes.
Zimmer
Die Deluxe Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Ventilator, Kühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Safe und einige auch mit kleinem Balkon. Die Sea View Zimmer mit identischer Einrichtung sind ein wenig grösser, mit eingeschränkter Sicht aufs Meer und kleinem Balkon.
ab CHF 93.– / pro Person
Loading map...