Das sehr geschmackvoll eingerichtete Boutique-Hotel mit arabischen und Swahili-Einflüssen liegt am Rande von Stone Town nahe dem Meer. Speziell ist auch der Garten im Innenhof, welcher dem Haus eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Das Restaurant befindet sich auf der Dachterrasse, teilweise unter freiem Himmel. Eine Bar, ein Spa und ein Pool sind auch Teil des Angebotes.