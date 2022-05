Südafrika Zugreisen

Ferien in Südafrika

Abwechslungsreich und spannend

Um die Vielfalt Südafrikas bestaunen zu können, sind Rundreisen ideal. Neben Mietwagenrundreisen sind vor allem Südafrika Reisen mit dem Zug sehr beliebt, da Sie sich bei dieser Art der Erkundung von Südafrika zurücklehnen können und alles andere für Sie organisiert wird. Falls Erholung und Entspannung im Mittelpunkt Ihres Südafrika-Aufenthaltes stehen, sind Sie in einem der vielen Eisenbahnen, die das Land durchqueren, perfekt aufgehoben. Aussichten mit viel Charme erwarten Sie, wenn eine Zugreise durch Südafrika ansteht. Lassen Sie sich von diesem paradiesischen Land mit seiner unvergleichlichen Flora und Fauna in den Bann ziehen und verleben Sie in Südafrika ein paar schöne Tage.